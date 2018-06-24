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Анну Хилькевич преследуют иностранцы

Сегодня, 19:13

Актриса уехала за город, однако и там ее поджидали, пусть и за 30 километров от Москвы. Тем не менее, Анна призналась, что ей с мужем это нравится.

Хилькевич рассказала, что ее преследуют иностранцы буквально повсюду – не только в столице, но и за ее пределами. Оказалось, что актриса имеет в виду футбольных болельщиков, которых в Москве и других городах сейчас много. По признанию беременной знаменитости, ей очень приятно наблюдать, как люди здороваются и улыбаются друг другу, при этом выглядят радостными.

О Москве Анна Хилькевич также высказалась, отмечая, что столица буквально преобразилась, хоть и осталась такой же красивой. Актриса смогла увидеть родной город «глазами» приезжих, после чего поняла, что свои города люди часто недооценивают, а зря. Также Хилькевич выразила надежду, что Россия может стать победителем ЧМ-2018, что было бы здорово, но пока только мечта.

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