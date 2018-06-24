Брат Даши Клюкиной является старым знакомым Крида

Сегодня, 19:05

Миллионы поклонников Егора Крида, что смотрели шоу «Холостяк», были очень удивлены его выбором в финале. Сейчас же пытаются найти ответ на это.

У Даши Клюкиной, избранницы завидного холостяка на реалити-шоу, это уже второй подобный проект. Многие уверены, что она пришла не за любовью и какими-либо отношениями, а за популярностью. Сам певец так думает обо всех участницах проекта, да и с Дашей никак не поддерживает общение.

Недавно стало известно, что брат Клюкиной, Дмитрий Пантелеев, также медийная личность, и является старым знакомым Егора, так как работал с ним какое-то время назад. Так что теперь фанаты певца еще больше уверены в неискренности Даши, и что приход ее второй раз на «Холостяк», возможно, связан со знакомством ее брата и Крида.

К слову, недавно в программе «Вечерний Ургант» гостями были Тимати и Егор Крид. Там рэперы высмеяли Дашу, чем вызвали огромную критику в свою сторону.