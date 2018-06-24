Супруга Никиты Преснякова удивила кардинальной сменой внешности

Сегодня, 17:58

Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова удивила общественность кардинальной сменой своей внешности. Теперь девушка больше не кукольная блондинка, а рыжеволосая красавица.

Неожиданно для поклонников молодая жена Никиты Преснякова сменила цвет волос на рыжий, а также сделала более короткую стрижку. Фотографию со своим новым образом Алёна Краснова опубликовала в личном профиле в Instagram.

«Губки сдулись, волосы русые, такая прелесть. Вдохновляюсь твоей красотой, Алена», «Женственная очень», «Просто волшебная стала», «Красивая, миленькая девушка... Счастья вам!», «Безупречная красота без фальши и тщеславия! Ален, правда, идеальное фото и ты на этом фото само очарование!», «Просто неимоверно красивая! Восхищаюсь тобой и твоей красотой!», - прокомментировали изменения во внешности интернет-пользователи.