Верующий в Бога журналист продемонстрировал позицию, противоположную христианству.
По крайней мере в этом твердо уверенны подписчики телезвезды в социальной сети Instagram. Накануне Корчевников опубликовал видео, где его друг крестит всех футболистов сборной России перед игрой. Видео беззвучное, но те, кто познакомился с оригинальным материалом, взволнованы. Ведущий Первого канала Корчевников шокировал богохульством. Пользователи Сети возмутились постом телеведущего Бориса Корчевникова, и оставили на его странице соответствующие комментарии.
Такой подход к делу поддержки сборной России на ЧМ-2018 не совсем позитивно оценен поклонниками. При этом Кочевников всем изестен своей позицией в вопросе веры, постоянно делится снимками и видео с батюшками и ведет эфир на Фома.Тв.