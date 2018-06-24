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Ведущий Первого канала Корчевников шокировал богохульством

Сегодня, 17:29

Верующий в Бога журналист продемонстрировал позицию, противоположную христианству.

По крайней мере в этом твердо уверенны подписчики телезвезды в социальной сети Instagram. Накануне Корчевников опубликовал видео, где его друг крестит всех футболистов сборной России перед игрой. Видео беззвучное, но те, кто познакомился с оригинальным материалом, взволнованы. Ведущий Первого канала Корчевников шокировал богохульством. Пользователи Сети возмутились постом телеведущего Бориса Корчевникова, и оставили на его странице соответствующие комментарии.

«Надо было его без звука запускать в инстагмам! Я сегодня в WhatsApp смотрела это видео.... друг то пьян! Он крестит и матерится!... страшно стало за него!», «А я то думаю, что с нашими футболистами, играть что -ли научились , а оказывается вот в чем секрет успеха», «Борис! как то не вяжется то что вы делаете.. крестите через экран, на столе стакан с пивом и дешёвая баклажка пивная. или это злой юмор? или я была о вас лучшего мнения!», - писали поклонники.

Такой подход к делу поддержки сборной России на ЧМ-2018 не совсем позитивно оценен поклонниками. При этом Кочевников всем изестен своей позицией в вопросе веры, постоянно делится снимками и видео с батюшками и ведет эфир на Фома.Тв.

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