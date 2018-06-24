Иван Жидков резко высказался о разрыве с Лилией Соловьевой

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Мужчине уже второй раз не везет. Хотел построить семью, но вновь не вышло.

Иван Жидков со своей гражданской супругой Лилией Соловьевой уже несколько лет вместе. У пары даже появился сын Степан, в ноябре 2017 года. Однако они не спешили закрепить отношения в браке и их все устраивало. Пару, которую многие считали примерной, на прошлой неделе сообщила о разводе.

Иван сначала никак не комментировал это, но после слишком откровенных постов в социальных сетях своей бывшей избранницы, резко высказался о разрыве. Соловьева опубликовала запись, где сказала не прямо, но сразу понятно, что во всем винит мужа. Как поняли ее поклонники, то всему виной слишком тесное общение Ильи с прошлой женой Татьяной Арнтгольц, у которых есть общая дочь. Лилия как раз смогла с ней подружиться.

Жидков так дело не оставил и написал, что ему очень хотелось, чтобы все у них получилось, но не сложилось. Мужчине явно противно, что его прошлая избранница выносит «ссоры из избы», а также сказал, что сыну всегда будет помогать, а ей ничего.

Стало ясно, что пока они таят на друг друга сильную обиду и что им нужно немного времени, чтобы хоть немного наладить общение.