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Киркоров поиграл с детьми в «Операцию»

Сегодня, 16:38

Во время гастролей артисту составили компанию наследники – Мартин и Алла-Виктория, которые оказались весьма талантливыми в неожиданной сфере. Прямо на борту самолета малыши превратились в хирургов, о чем рассказал певец.

Филипп Киркоров поиграл с детьми в «Операцию», и речь идет о специальной детской игре, где малыши могут почувствовать себя врачами и учатся выполнять медицинские манипуляции. Знаменитый папа также принял участие в этой забавной, но интересной и познавательной игре, а соответствующее видео опубликовано в микроблоге артиста.

Исполнитель сообщил также, что вместе с детками ему очень нравится проводить время, а гастрольный тур в Сочи, Израиле и других местах сопровождается детским смехом, отчего Киркорову особенно тепло. Исполнитель подчеркнул свое настроение строчками из известной песни «Я так хочу, чтобы лето не кончалось».

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