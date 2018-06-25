Волочкова собирается сделать из дочери Игоря Николаева свою копию

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Балерина почувствовала тягу к преподаванию. Также Волочкова пообещала певцу научить его дочь шпагату.

На странице Игоря Николаева Анастасия Волчкова написала о своей готовности заниматься с его 2-летней дочкой Вероникой. Также, по словам балерины, она не против научить и жену певца Юлию Проскурякову. Николай дал артистке положительный ответ на данное предложение. Подписчики артистов заметили, что Волочкова попросту хочет сделать из малышки свою копию. Аналогичное предложение от артистки поступало и Пугачевой с Галкиным, но фолловеры звездной пары посоветовали им «держаться подальше» от скандальной балерины.

Жизнь балерины Волочковой в последнее время все больше обрастает скандалами. Коллеги даже обвиняли ее в чрезмерном употреблении алкоголя.

Юзеры вспоминают, как интимные фото Волочковой «слили» в сеть. Раньше ее талантами, как подметили фолловеры, восхищались все. От хорошей репутации балерины не осталось ни следа.