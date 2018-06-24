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«Могу себе позволить»: Дочь Дмитрия Маликова улетела на остров олигархов

Сегодня, 15:54

Совершеннолетняя дочь певца Дмитрия Маликова Стефания в летний отпуск улетела на остров олигархов Миконос. При этом юная девушка заявила, что может себе позволить такой отдых, что очень возмутило пользователей Сети.

Стефания Маликова является явным примером «золотой» молодежи, которая регулярно в Instagram показывает дорогие брендовые вещи и люксовую косметику. Недавно 18-летняя девушку заявила, что улетела отдыхать от учебы на греческий остров Миконос, так как «может себе это позволить». Подписчики Стефании возмутились и в комментариях стали писать, что девушка имеет такую роскошь только благодаря знаменитому отцу.

«Да кому ты нужна, что бы тебя беспокоить!», «Сидит на шее у отца и радуется жизни», «Да уж, всем бы такого богатого отца, чтобы по островам кататься», «Конечно, можешь, с утра до вечера в поте лица зарабатываешь», «Стеша, Вы - бесполезная богема», - заявили подписчики Стефании Маликовой в Instagram.

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