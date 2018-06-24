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Садальский высмеял возможное увольнение Канделаки

Сегодня, 15:59

Актёр упрекнул генерального продюсера главного спортивного телеканала «Матч ТВ» в том, что в период проведения ЧМ-2018 она находится не в России, а в Лондоне.

Станислав Садальский раскритиковал телеведущую Тину Канделаки. Он высмеял возможное увольнение генерального продюсера канала «Матч ТВ» в своём Instagram. Актёр заявил, что знаменитости больше не стоит изображать заботу о спорте. Он подчеркнул, ссылаясь на осведомлённые источники, что за три года канал, которым руководит Канделаки, заработал убытков собственнику на 5 миллиардов рублей. При этом красноречивым является поведение Тины в период ЧМ-2018 в России, считает Садальский. Вместо того, чтобы, как и положено руководителю спортивного канала, болеть за сборную на трибунах и находиться в самой гуще событий, Канделаки проводит время в Лондоне.

Ранее Тина Канделаки рассказала о своём возрасте. Вечно молодая телеведущая вспомнила, что ей уже 42 года. Она подчеркнула, что больше не хочет «молодиться».

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