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Беременная Алена Савкина страдает от проявлений токсикоза

Сегодня, 15:31

Звезда телепроекта «Дом-2» поделилась новостью о своей беременности. С тех пор участница делится впечатлениями об интересном положении и то, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

По словам беременной Алены Савкиной, она страдает от сильнейший проявлений токсикоза, находясь на средине первого триместра. Как говорит участница, она чувствует постоянную слабость, которая ей мешает вести привычный образ жизни. Звезда телешоу «Дом-2» пожаловалась на отсутствие аппетита и постоянное чувство отвращения к запахам. Возлюбленная Ильи Яббарова постоянно ссорится с любимым, а также со своими родственниками.

Она признается, что стала устраивать истерики и скандалы без повода. Пока что девушка не знает, какого пола у нее будет ребенок. Сейчас она занимается изучением литературы для мам, и думает над будущим именем – как мужским, так и женским.

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