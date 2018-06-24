«Обманул старуху-смерть»: Валерий Гаркалин пережил кому

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Собираясь на очередные гастроли, народный артист, актер театра и кино резко почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу в тяжелейшем состоянии, где он около месяца находился в бессознательном состоянии.

На данный момент актер театра и кино, народный артист, 64-летний Валерий Гаркалин чувствует себя хорошо. Он сохранил свою жизненную активность и даже набрал прежний вес. Однако еще четыре месяца назад над жизнью Гаркалина нависла опасная угроза, а врачи опасались давать прогнозы.

По словам актера, все началось с банальной простуды, на которую он, как обычно, не обратил внимания, однако вскоре начали возникать приступы удушья, а одним зимним днем, собираясь на гастроли, ему резко стало плохо. Его помощник вызвал скорую, и артиста доставили в больницу. Там врачи диагностировали пневмонию, из-за которой начался отек легкого, сердца, мозга, и вскоре Валерий впал в кому на 15 дней. Однако, придя в сознание, ему не стало лучше, и из-за затруднений в дыхании врачи ввели его в искусственную кому еще на 10 дней. Об этом знали только самые близкие для актера люди.

Валерий Гаркалин шутит - он уже два раза «обманул старуху-смерть»: 10 лет назад он выжил после клинической смерти из-за двух обширных инфарктов, а недавно перенес кому. Он уверен, что выжить ему помогла любимая супруга, которой уже 9 лет нет в живых, а также его дочь Ника.