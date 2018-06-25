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Рози Хантингтон-Уайтли удивила снимком с Джейсоном Стэтхэмом

Сегодня, 03:30

Возлюбленные не любят выставлять свою семейную жизнь напоказ, а потому опубликованные совместные фото - большая радость для поклонников звездной пары.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм помолвлены с 2010 года. Влюбленные проживают вместе, воспитывают годовалого сына Джека, и не любят выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако недавно супермодель решила сделать исключение, и опубликовала в своем микроблоге совместное фото, где запечатлена прогулка мальчика с отцом, Джейсоном Стэтхемом, чем сильно удивила поклонников. Под снимком Роузи написала: «Возможно ли любить двух людей так сильно? С Дней отца, любимый. Не передать словами, как сильно я люблю тебя. Мое сердце каждый раз тает, когда я вижу тебя в роли отца. Мне повезло, что ты рядом со мной в этом безумном мире».

Поклонники девушки пришли в умиление и восторг от фото, отметив, что у возлюбленных прекрасная семья.

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