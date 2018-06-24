VistaNews.ru


Бузова "в красном" проводила московских выпускников во взрослую жизнь

Сегодня, 14:20

В парке Горького певица собрала 20-тысячную публику, и вместе со зрителями отметила выпуск из школы композициями из своего репертуара.

Популярная исполнительница Ольга Бузова стала хедлайнером на концерте телеканала Музыка Первого, который прошел в парке Горького для выпускников. Накануне исполнительница анонсировала свое выступление в Instagram, пригласив московских выпускников «отметить вступление во взрослую жизнь вместе под ваши самые любимые песни в моем исполнении». Также она дала возможность зрителям самим выбрать композиции из ее репертуара, которые они хотели бы услышать, однако ее просьбу проигнорировали, а потому исполнительница сама выбирала, с какими песнями зажигать на сцене. Перед зрителями она предстала в красном костюме из клипа "Чемпион", поприветствовала всех своим обычным жестом, на коленях поблагодарила всех присутствующих за то, что они пришли, после чего своим ярким выступлением проводила выпускников во взрослую жизнь.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бузову на концерте в Ессентуках завалили цветами

Ольга Бузова в свадебном платье заговорила о браке

«Бери меня»: Ольга Бузова раскрыла тайну своих страданий

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем