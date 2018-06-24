Бузова "в красном" проводила московских выпускников во взрослую жизнь

Сегодня, 14:20

В парке Горького певица собрала 20-тысячную публику, и вместе со зрителями отметила выпуск из школы композициями из своего репертуара.

Популярная исполнительница Ольга Бузова стала хедлайнером на концерте телеканала Музыка Первого, который прошел в парке Горького для выпускников. Накануне исполнительница анонсировала свое выступление в Instagram, пригласив московских выпускников «отметить вступление во взрослую жизнь вместе под ваши самые любимые песни в моем исполнении». Также она дала возможность зрителям самим выбрать композиции из ее репертуара, которые они хотели бы услышать, однако ее просьбу проигнорировали, а потому исполнительница сама выбирала, с какими песнями зажигать на сцене. Перед зрителями она предстала в красном костюме из клипа "Чемпион", поприветствовала всех своим обычным жестом, на коленях поблагодарила всех присутствующих за то, что они пришли, после чего своим ярким выступлением проводила выпускников во взрослую жизнь.