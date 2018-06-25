Кристина Орбакайте призналась, что была жертвой насилия

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Знаменитая певица Кристина Орбакайте стала приглашенной героиней ток-шоу "Честное слово" с Юрием Николаевым. Входе интервью Николаев затронул щепетильную для Орбакайте тему и задал вопрос о физическом насилии в ее жизни.

Интервьюер попытался выяснить у знаменитости, была ли она жертвой физического насилия и узнал, что Кристина Орбакайте действительно была жертвой рукоприкладства. При этом она не уточнила, кто именно проявлял к ней агрессию, но отметила, то время было для нее самым трудным периодом в жизни. Исходя из признания звезды, становится понятно, что она не понаслышке знакома с проявление агрессии.

«Я знакома с проявлением агрессии. Желаю вам ее никогда не испытывать», - заявила Орбакайте.

Кажется, что фанаты знают о звезде все, но даже они были шокированы ее признанием.

Помимо темы об агрессии, речь также зашла о Максиме Галкине, который является отчимом Орбакайте.

«Он для меня в первую очередь друг, а не отчим. Я считаю его прекрасным родственником», - отметила певица.

Также речь зашла и о браке Орбакайте. Она надеется, что брак с Михаилом Земцовым на всю жизнь и верит в слова, которые когда-то в детстве услышала от знаменитой мамы.

«Первый брак из любопытства, второй это страсть, а третий по любви и навсегда. Я верю в то, что это предсказание правильное», - с грустной улыбкой сказала Орбакайте.