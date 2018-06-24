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Вслед за Бузовой и Тимати: «Одесскую барби» причислили к служителям дьявола

Сегодня, 13:26

Валерия Лукьянова, известная миру как «одесская барби», показала на фото загадочный знак, который внимательные подписчики обнаружили в обычаях практик масонов.

Валерия Лукьянова открыто увлекается эзотерикой и радо приобщает своих поклонников к этому способу духовного развития. Недавно девушка сообщила фанатам, что отправилась в Калифорнию на некое собрание практиков. Как оказалось, «одесская барби» посетила общественную масонскую организацию Hollywood Lodge 355 Family. Позднее оттуда появились первые фото.

На одном из таких девушка показывает знак масонов, который также называют жестом Бафомета: указательный и средний палец подняты вверх. На девушку сразу «набросились» подписчики с критикой её действий. Поклонники, увлекающиеся духовными практиками, утверждают, что общество масонов принесёт много бед человечеству. Среди известных личностей, которые тоже являются «служителями дьявола», называют Бейонсе и Джей-Зи, Адольфа Гитлера, Ангелу Меркель. Недавно к ним «причислили» Тимати и Ольгу Бузову.

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