Дарья Пынзарь напугала подписчиков страшными ногтями на фото

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Экс-звезда шоу «Дом-2» шокировала тем, что не следит за своей внешностью.

Модель и телеведущая Дарья Пынзарь делится с поклонниками в Instagram фото с отдыха в Турции, где она проводит отпуск с мужем и детьми. Несмотря на то, что большинство снимков вызывают у фанатов экс-участницы «Дома-2» радость и умиление, последняя публикация напугала подписчиков Дарьи. Там девушка представлена со страшными ногтями на ногах. Пынзарь пыталась сделать селфи на фоне морского пляжа, но в итоге оконфузилась, показав поклонникам свои недостатки. «Сегодня выборы в Турции, везде отключили музон везде, думаем за кого голосовать», - подписала снимок знаменитость (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, - прим.ред.).

Пользователи были шокированы тем, что Дарья не следит за своей внешностью. «Не пойму кто где на фото? Кто это со страшными пальцами на ногах?!», - недоумевает подписчица shiriaeva3402. «Ногти жуть», - не скрывает возмущения kseniya_mom_ilya.

Вместе с тем нашлись и те, кто вступился за Дарью. К примеру, девушка под ником zolotko_mary пишет: «Нормальная нога и с ногтями все в порядке, просто слой покрытия толстоват. Вот люди, во всём ищут изъяны».

Ранее мы писали, что Сати Казанова шокировала признанием в употреблении наркотиков. Певица ранее нигде не была замечена в подобном поведении.