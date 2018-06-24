Звезда сериала «Папины дочки» закончила школу

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Младшая дочь телевизионной семейной пары Васнецовых в этом году отпраздновала свой школьный выпускной.

Звезда сериала Екатерина Старшова в этом году вместе со всеми российскими школьниками отпраздновала свой выпускной. У пользователей возник вопрос: «Почему так рано?». Несложно подсчитать, что девушка должна была закончить школу в следующем году, однако она сдала экзамены за 10-й и 11-й класс экстерном. «Пуговка» выпустилась с золотой медалью со школы №710 в Москве. Но фотографии с праздника не порадовали поклонников. Они уверены, что Старшова достала это платье со шкафа бабушки времён её юности.

Екатерина не делится в сети со своими планами на будущее, однако раскрыла секрет, что будет летом много путешествовать по Европе, а следующих год полностью посвятит себя подготовке к профильным экзаменам для поступления в институт. Неизвестно, выберет ли Старшова ВУЗ с актёрским направлением или что-то приближённое к этому, ведь значимых новых ролей девочка не получала сразу после окончания съёмок «Папиных дочек». Вместо этого Екатерина увлеклась фигурным катанием и не перестаёт радовать успехами в этом виде спорта.