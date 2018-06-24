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Ольга Бузова опозорила свою семью перед поклонниками на шоу «Привет, Андрей!»

Сегодня, 13:35

Зрители шоу «Привет, Андрей!» были разочарованы поведением Ольги Бузовой, которую пригласили в эфир. Девушка наиграно обнималась со всеми подряд и удивила неискренней любовью к своей бабушке.

Помимо Ольги и ее бабушки в программе присутствовал Филипп Киркоров. Певица благодарила его и Малахова за то, что они привезли бабушку из Литвы в Москву, жалуясь, что редко ее видит. Но поклонникам не понравилась грустная история. Никто не поверил, что Бузова, которая отдыхает в разных странах, не нашла времени для своей семьи. Кроме того, зрители не поняли, почему перелет бабушки оплатил Малахов, и этого раньше не смогла сделать Ольга.
Поклонники заметили, что тут началось необъяснимое «циркачество» звезды, которая обнимала и благодарила Малахова и Киркорова, пела под фонограмму новую песню «Чемпион». Ее отношения и разговоры с бабушкой были наполнены неискренней любовью. Таким поведением Бузова, по мнению многих, только опозорила себя и свою семью. Фанаты отметили, что им жаль бабушку, которую Бузова использовала для пиара.

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