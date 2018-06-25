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Егор Крид выступил на выпускном в Кемерово

Сегодня, 05:15

Закрытая вечеринка, посвященная выпускному, проходила в ресторане. Ведущим данного мероприятия стал известный актер Оскар Кучера.

В Instagram-аккаунт звезды Black Star Егора Крида попал фрагмент фейерверка из острова Кемеровский. Молодой исполнитель выступил на выпуском одной из школ в Кемерово. Как говорят очевидцы, звезду очень ждали, поэтому ресторану пришлось «попотеть» над сценой около трех дней.

Сам Егор свое выступление не выкладывал на свою страницу. За него это сделали другие люди – фанаты Крида, которые разместили запись с концерта на фан-страницах.

А вот Оскар Кучера в Instagram добавил фото, предположительно, с номера, окна которого выходят на реку Томь.

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