VistaNews.ru


«Килька в томате и колбаса»: Чехова вспомнила шоу «МастерШеф»

Сегодня, 12:12

Приступ ностальгии нахлынул на теледиву после анонса проекта с её участием.

Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам в Instagram о необычном опыте, который она приобрела в процессе съёмок украинского шоу «МастерШеф». Звезда вела первый сезон проекта, при этом находилась на начальной стадии беременности. По её словам, это создавало определённые трудности, поскольку у Чеховой был токсикоз и от многих запахов и вкусов у неё возникала тошнота.

Анфиса призналась, что несколько месяцев исправно дегустировала блюда начинающих поваров, но за кадром её по-прежнему манила «килька в томате и колбаса». Теледива не зря вспомнила о шоу. Старые выпуски, как оказалось, намерен транслировать в эфире телеканал «Ю». Знаменитость призывает поклонников вместе с ней пересмотреть это шоу.

«Конечно, странно будет увидеть себя вновь на 30 кг. больше, но мне кажется, и в большом весе, я всё равно была хороша», - написала в своём блоге Чехова (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред.).

Ранее Анфиса Чехова поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2018. Знаменитость призналась, что будет следить за главным футбольным событием мира.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анфиса Чехова раскрыла секрет идеальных волос

Анфиса Чехова нарастила волосы перед отпуском

Анфиса Чехова рассказал об изменах бывшего мужа

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем