«Килька в томате и колбаса»: Чехова вспомнила шоу «МастерШеф»

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Приступ ностальгии нахлынул на теледиву после анонса проекта с её участием.

Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам в Instagram о необычном опыте, который она приобрела в процессе съёмок украинского шоу «МастерШеф». Звезда вела первый сезон проекта, при этом находилась на начальной стадии беременности. По её словам, это создавало определённые трудности, поскольку у Чеховой был токсикоз и от многих запахов и вкусов у неё возникала тошнота.

Анфиса призналась, что несколько месяцев исправно дегустировала блюда начинающих поваров, но за кадром её по-прежнему манила «килька в томате и колбаса». Теледива не зря вспомнила о шоу. Старые выпуски, как оказалось, намерен транслировать в эфире телеканал «Ю». Знаменитость призывает поклонников вместе с ней пересмотреть это шоу.

«Конечно, странно будет увидеть себя вновь на 30 кг. больше, но мне кажется, и в большом весе, я всё равно была хороша», - написала в своём блоге Чехова (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред.).

Ранее Анфиса Чехова поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2018. Знаменитость призналась, что будет следить за главным футбольным событием мира.