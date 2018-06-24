Актёр Александр Олешко стал жертвой сбоя в системе регистрации пассажиров

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Известный актёр Александр Олешко не понаслышке знает, какие муки пришлось пережить пассажирам, которые 23 июня выбрали своим способом передвижения воздушный транспорт.

Актёру не повезло вдвойне, ведь для него рейс 23 июня стал не рядовым. Актёр летел на важное событие вместе с маэстро Владимиром Спиваковым. Александр Олешко рассказал, что до вылета ему и другим пассажирам пришлось ждать порядка шести часов: 4 в ожидании перенесённого рейса и ещё 2 в самом самолёте.

После полёта пассажиров настигла новая беда – задержка выдачи багажа. Маэстро пришлось покинуть свой чемодан и отправиться на концерт, а Олешко ещё два часа добирался до места назначения на машине. «Успели к самому началу!!!! Зато теперь есть история, которую будем вспоминать с улыбкой!» - не расстраивается актёр. Напомним, что 23 июня в международной системе регистрации и посадки пассажиров SITA произошёл масштабный сбой, что остановило работу сотен аэропортов.