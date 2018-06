Памела Андерсон удивила общественность своим письмом к Владимиру Путину

Сегодня, 11:29

Бывшая модель известного мужского глянца Playboy и актриса Памела Андерсон удивила общественность своим письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом передают зарубежные СМИ.

Актриса «Спасателей Малибу» и активная защитница животных выпустила открытое письмо от имени организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) в котором попросила президента России Владимира Путина пересмотреть свой план по вылову косаток из открытого океана и содержания их в неволе. Сама актриса утверждает, что у неё отличные отношения с представителями Кремля, а потому считает, что ей удастся спасти китов от жизни в неволе.

Напомним, что официально охота на китов в России является незаконной, за исключением случаев, когда ученым необходимы киты и косатки для научных, культурных и образовательных целей. Именно по этой причине Памела Андерсон попросила путина пересмотреть свое решение по поводу вылова крупных морских обитателей.