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У Шерон Стоун появились возрастные изменения на лице

Сегодня, 05:45

Американская актриса Шэрон Стоун разместила новое фото в Instagram. Знаменитость сфотографировалась на фоне книг в одном из книжных магазинов. "Я потерялась тут", - заявила Шэрон Стоун.

Судя по ее комментариям, она очень заинтересована в большом разнообразии книг. Но большая часть поклонников голливудской звезды обратила внимание не на место, в котором было сделано фото, а на наличие малозаметных возрастных изменений на лице своего кумира. Время не щадит никого, пигментный пятна появляются у людей с возрастом. Стоит так же отметить, что пользователи сети разделились на несколько группы, одни злорадствуют возрастным отметинам на лице Шэрон а другие восхищаются тем, как она хорошо выглядит.

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