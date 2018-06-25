VistaNews.ru


Майли Сайрус поразила осиной талией и худощавыми ляжками

Сегодня, 06:45

Звезду застали на выходе из йога-центра, где она проводит немало времени, несмотря на плотный график.

Летнее время - это пора показывать плоды своей работы. Однако, не все звезды шоу-бизнеса могут достойно презентовать себя на красных дорожках и в обычной повседневной жизни.

Например Эштона Катчера и Милу Кунис с детьми удалось поймать вообще на тротуаре. Мила одета не совсем по звездному и элегантному стилю, она решила остановить свой выбор на джинсах и футболке с принтом.

На днях папарацци выследили Майли Сайрус. Она поразила всех осиной талией и худощавыми ляжками. Непревзойдённая фигура девушки очень порадовала и сразу же насторожила ее фанатов.

«Майли Сайрус красотка! Настоящая королева», «Ее худоба меня начинает пугать», «Посмотрите только на ее тело, она идеально выглядит и всегда будет для меня иконой стиля», - написали поклонники.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Мой муж невероятный»: Мила Кунис охарактеризовала Эштона Катчера

Майли Сайрус поразила женственностью во время выступления с Элтоном Джоном

Майли Сайрус ошарашила поклонников пошлым образом

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем