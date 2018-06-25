Майли Сайрус поразила осиной талией и худощавыми ляжками

Звезду застали на выходе из йога-центра, где она проводит немало времени, несмотря на плотный график.
Летнее время - это пора показывать плоды своей работы. Однако, не все звезды шоу-бизнеса могут достойно презентовать себя на красных дорожках и в обычной повседневной жизни.
Например Эштона Катчера и Милу Кунис с детьми удалось поймать вообще на тротуаре. Мила одета не совсем по звездному и элегантному стилю, она решила остановить свой выбор на джинсах и футболке с принтом.
На днях папарацци выследили Майли Сайрус. Она поразила всех осиной талией и худощавыми ляжками. Непревзойдённая фигура девушки очень порадовала и сразу же насторожила ее фанатов.