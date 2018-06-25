Майли Сайрус поразила осиной талией и худощавыми ляжками

Сегодня, 06:45

Звезду застали на выходе из йога-центра, где она проводит немало времени, несмотря на плотный график.

Летнее время - это пора показывать плоды своей работы. Однако, не все звезды шоу-бизнеса могут достойно презентовать себя на красных дорожках и в обычной повседневной жизни.

Например Эштона Катчера и Милу Кунис с детьми удалось поймать вообще на тротуаре. Мила одета не совсем по звездному и элегантному стилю, она решила остановить свой выбор на джинсах и футболке с принтом.

На днях папарацци выследили Майли Сайрус. Она поразила всех осиной талией и худощавыми ляжками. Непревзойдённая фигура девушки очень порадовала и сразу же насторожила ее фанатов.

«Майли Сайрус красотка! Настоящая королева», «Ее худоба меня начинает пугать», «Посмотрите только на ее тело, она идеально выглядит и всегда будет для меня иконой стиля», - написали поклонники.