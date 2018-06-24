Последнее видео XXXTentacion показал в Сети хладнокровный убийца

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Поклонники музыканта возмущены жестокой расправой и настаивают на высшей мере наказания.

Последнее видео XXXTentacion появилось в свободном доступе в социальной сети. Его показал хладнокровный убийца музыканта. Ролик длится 15 секунд, на нем запечатлен Джасей Онфрой. Напомним, что юного исполнителя жестоко убили возле его дома. Группа мужчин требовала деньги и драгоценности, а получив отказ, решили расправиться с музыкантом и скрылись с места происшествия. На данный момент полицейские задержали одного подозреваемого. Как раз у него и нашли последнее видео XXXTentacion.

К слову, рэпер был участником группы, с которой выпускал новые синглы. Парень не всегда был правильным и поступал согласно закону, однако слухи о его криминальном прошлом явно преувеличены «желтой прессой». Американский ди-джей Дипло уверенно заявил, что его друга лишили возможности жить после «предполагаемого ограбления».