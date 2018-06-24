Ариана Гранде нахально хвастается величиной мужского достоинства своего жениха

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Хотя отношения Арианы Гранде и Пита Дэвидсона длятся едва ли месяц, пара уже успела обручиться.

После того, как на безымянном пальце 24-летней певицы Арианы Гранде заметили дорогостоящее кольцо, Пит Девидсон подтвердил, что сделал девушке предложение, чтобы наконец-то попасть в вечернее шоу Джимми Фэллона. «Теперь на наше шоу может попасть только жених Арианы Гранде», - дразнил актёра ведущий «The Tonight Show».

«Но я сделал это! Я будто бы победил судьбу», - восхищается своим поступком Дэвидсон. Пара уже нашла квартиру в Нью-Йорке, чтобы жить там вместе. В большинстве своём о романе узнали благодаря активности звёзд в соцсетях. Молодые люди не стесняются рассказывать о подробностях из своей личной жизни. Возможно, эти подробности порой слишком откровенны.

В новом альбоме певицы есть трек под названием «Пит». «А сколько у Пита?», - Написала фанатка и быстро добавила, - «Длительность, я имела ввиду длительность песни». Но Гранде ответила в таком же нахальном тоне: «Где-то 10 дюймов? Ой, меньше минуты». Ариана удалила этот пост, однако фанаты успели распространить скриншот, на котором певица хвастается мужским достоинством своего молодого человека.