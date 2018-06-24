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«Я не жалею»: Юлия Савичева рассказала, почему не пошла на свой выпускной

Сегодня, 10:32

Популярная артистка Юлия Савичева честно призналась, что не пошла на свой выпускной вечер. Только спустя несколько лет певица решила признаться, почему так произошло.

Юлия Савичева поздравила всех выпускников с окончанием школы и пожелала молодым людям найти свою дорогу и призвание. Певица сообщила, что самой не получилось поприсутствовать на собственном выпускном вечере. Однако Савичева утверждает, что ни о чем не жалеет.

«Мой выпускной был не таким, как все привыкли его видеть. Олимпийский - заключительный концерт Фабрики звезд 2! Спросите, жалею ли я, что все сложилось так? Ни на секунду не жалею! Это был тот момент, который запомнится на всю жизнь! Тогда я точно знала, что выбрала верный путь - путь Артиста», - написала в своем посту Юлия Савичева.

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