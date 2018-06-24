Игорь Николаев не зря 40 лет носит «усы надежды»

Легендарный российский исполнитель принял участие во флешмобе в поддержку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на ЧМ-2018 своей несменной «прической» под носом.
Флешмоб «усы надежды» запущен в поддержку Станислава Черчесова, квалифицировавшегося со сборной России в плей-офф домашнего ЧМ-2018. Звезды отечественного шоу-бизнеса, включая женщин, отращивают или цепляют себе накладные усы, фотографируясь с тематическим хэш-тегом.
Как видим, Николаев не зря 40 лет носит усы, ведь для участия во флешмобе ему ничего не пришлось делать со своей внешностью.