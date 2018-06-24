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Игорь Николаев не зря 40 лет носит «усы надежды»

Сегодня, 10:33

Легендарный российский исполнитель принял участие во флешмобе в поддержку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на ЧМ-2018 своей несменной «прической» под носом.

«Свои «усы надежды» я ношу уже лет 40, за это время форма и длина усов менялись, но надежда оставалась неизменной! Оказывается, всё не зря!», - прокомментировал Игорь Николаев свое участие во всероссийской акции.

Флешмоб «усы надежды» запущен в поддержку Станислава Черчесова, квалифицировавшегося со сборной России в плей-офф домашнего ЧМ-2018. Звезды отечественного шоу-бизнеса, включая женщин, отращивают или цепляют себе накладные усы, фотографируясь с тематическим хэш-тегом.

Как видим, Николаев не зря 40 лет носит усы, ведь для участия во флешмобе ему ничего не пришлось делать со своей внешностью.

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