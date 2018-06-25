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Вайкуле хочется задушить журналистку

Сегодня, 00:30

В своей беседе с журналистами Лайма призналась, что ее непросто вывести из себя. Но припомнила случай, когда до такого состояния ее довела журналистка.

Вайкуле призналась, что она угрожала журналистке во время интервью. Певицу раздражают глупые вопросы, которые, по мнению Лаймы, и задавала репортер в интервью. Артистка предупредила, что ей хочется задушить женщину, и если она не перестанет задавать такие тривиальные вопросы, она попросту это сделает. Вайкуле признается, что сделала это, правда, понарошку. Лайма Вайкуле отметила, что после этого у журналистки вышел хороший сюжет.

Певица признается, что она может применять бранные слова, если ее вывести из себя. Такие выражения Лайма старается употреблять очень редко.

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