Кристина Асмус призналась, почему не носит короткие платья

Сегодня, 10:17

Застать Кристину Асмус в короткой юбке и платье довольно непросто. Чаще это происходит во время фотосессий, но причину актриса никогда не называла. Хотя она оказалась очень смешной.

Признаться в своих «страхах» Асмус решилась в социальной сети, где опубликовала фотографию с Анной Хилькевич. Хилькевич хоть и находится на последних сроках беременности, но в нарядах «школьниц» выше колен себе не отказывает. Такой смелостью искренне восхитилась Кристина Асмус. Оказалось, что и она была бы не против выйти в люди в чём-то более откровенном и смелом, нежели «бабушкино» платье.

Мешает ей в этом стеснение. Поклонники удивились такой «несправедливости» природы: когда девушки с пышными формами при любой возможности их демонстрируют, а миниатюрные леди вроде Асмус стесняются себя. Фанаты предложили для смелости забеременеть второй раз или просто перебороть свои страхи. Некоторые поклонники припомнили девушке откровенные фотосессии, которые не вяжутся с образом скромной актрисы, и потому считают, что причина отказа от коротких нарядов кроется в другом.