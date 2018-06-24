«Футбол уже никто не смотрел»: Виктория Боня в откровенном наряде пришла на стадион

Вчера, 23:30

Звезда сняла лишнюю одежду и принялась загорать на глазах у тысяч восхищённых мужчин.

Модель и телеведущая Виктория Боня, несмотря на то, что проживает за рубежом, прибыла в Россию, чтобы поболеть за любимые команды на ЧМ-2018. Помимо прочего, как оказалось, знаменитость решила не упустить возможности лишний раз показать себя во всей красе перед многотысячной толпой возбуждённых мужчин. В частности, на очередном матче чемпионата экс-звезда «Дома-2» появилась в откровенном наряде.

На стадион Виктория пришла в тонком платье без нижнего белья. Фотографию с мероприятия Боня опубликовала в своём Instagram. На снимке видно, что селебрити комфортно свободно себя чувствует среди тысяч футбольных болельщиков без бюстгальтера, отсутствие которого легко просматривается на груди знаменитости. Своё появление в столь откровенном виде Виктория объяснила тем, что на стадионе было слишком жарко и ей пришлось снять кофту.

Поклонники в основном восторженно отреагировали на очередной выход в свет своего кумира, пошутив, что после прихода Бони футбол на стадионе уже никто не смотрел, однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Так, многим пришлась не по душе откровенность Виктории, многие обратили внимание на постаревшие руки теледивы.

Ранее Виктория Боня раскрыла правду о второй беременности. Знаменитость решила развеять слухи, которые вот уже несколько месяцев муссируются в СМИ.