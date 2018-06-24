VistaNews.ru


«Футбол уже никто не смотрел»: Виктория Боня в откровенном наряде пришла на стадион

Вчера, 23:30

Звезда сняла лишнюю одежду и принялась загорать на глазах у тысяч восхищённых мужчин.

Модель и телеведущая Виктория Боня, несмотря на то, что проживает за рубежом, прибыла в Россию, чтобы поболеть за любимые команды на ЧМ-2018. Помимо прочего, как оказалось, знаменитость решила не упустить возможности лишний раз показать себя во всей красе перед многотысячной толпой возбуждённых мужчин. В частности, на очередном матче чемпионата экс-звезда «Дома-2» появилась в откровенном наряде.

На стадион Виктория пришла в тонком платье без нижнего белья. Фотографию с мероприятия Боня опубликовала в своём Instagram. На снимке видно, что селебрити комфортно свободно себя чувствует среди тысяч футбольных болельщиков без бюстгальтера, отсутствие которого легко просматривается на груди знаменитости. Своё появление в столь откровенном виде Виктория объяснила тем, что на стадионе было слишком жарко и ей пришлось снять кофту.

Поклонники в основном восторженно отреагировали на очередной выход в свет своего кумира, пошутив, что после прихода Бони футбол на стадионе уже никто не смотрел, однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Так, многим пришлась не по душе откровенность Виктории, многие обратили внимание на постаревшие руки теледивы.

Ранее Виктория Боня раскрыла правду о второй беременности. Знаменитость решила развеять слухи, которые вот уже несколько месяцев муссируются в СМИ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Виктория Боня появилась на спортивной церемонии в сексуальном платье

Виктория Боня впечатлила фанатов сексуальным фото в Instagram

Виктория Боня собирается рожать второго ребенка

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем