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Критики одолели беременную Кудрявцеву после неудачного шоу с Укупником

Сегодня, 09:35

«Всезнающие» поклонники раскритиковали «секрет» Леры, который и не раскрыли.

Зрители и критики одолели беременную Кудрявцеву. Причиной стал «скучный» и «неинтересный» выпуск телепередачи «Секрет на миллион». После неудачного шоу с Укупником Леру атаковали хейтеры. Пользователям Сети не понравилось, что выпуск уже повторно транслировали, к тому же телеведущая не рассказала ничего провокационного.

А вот зрители ожидали, например, реализации таких слов: «Интриги, Скандалы. Расследования». Беременная Лера ответила на вопросы о личной жизни, своем возлюбленном и поделилась ожиданиями по поводу будущего своего второго ребенка. К знаменитой блондинке возникло много вопросов о ее профессиональной деятельности. А выпуск телешоу с певцом Аркадием Укупником и вовсе стал отдельной темой.

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