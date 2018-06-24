Шакира извинилась за продажу кулонов с нацисткой символикой

Сегодня, 09:33

В рамках старта мирового тура Шакира выпустила несколько украшений, однако не все из них были однозначны в своей трактовке. Певице пришлось извиниться за знак «Черного солнца» на украшении для продажи.

Мировой тур «El Dorado» стартовал 3 июня, и с тех пор на официальном сайте певицы были доступны разные тематические сувениры, украшения и одежда. Больше всего фанатов удивила «экстремистская» подвеска, которая моментально была изъята из продаж. Это золотой кулон на цепочке, который якобы изображал доколумбийский символ с родины Шакиры, рядом было название тура и имя певицы. Однако более грамотные поклонники заметили сходство между символикой нацистов и неонацистов с этим изображением. Знак «Sonnenrad» часто появлялся на форме, а также ранних документах нацистского режима. Он был использован различными оккультными организациями СС.

Шакира признала свою вину и уверила, что ошибка была допущена по незнанию. После извинений нацистская символика пропала с сайта певицы.