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Дочь Фрида стала пятым ребенком в пятых отношениях Бригиты Нильсен.

Экс-жена Сильвестра Сталлоне стала самой возрастной мамой Голливуда. Приятную новость она сообщила поклонникам через социальную сеть. В сообщении говорится, что 54-летняя молодая мама чувствует себя хорошо, девочка – в порядке. Фотофакт в опровержение возможного фейка опубликовали авторитетные издания. В заявлении для журнала People гордые родители сказали: «Мы очень рады приветствовать нашу прекрасную дочь в нашей жизни. Это был долгий путь, и это того стоило. Мы никогда не были так влюблены».

Малышке дали имя – Фрида. Напомним, что звезда реалити-шоу, которая имеет четырех взрослых сыновей от предыдущих браков, вышла замуж за Десси - своего пятого мужа - в 2006 году. В 2008 году она призналась, что хочет больше детей, и дала соответствующее интервью в популярном журнале: "Дети поддерживали меня. После того, как я займусь Плейбоем, мы хотим попробовать ЭКО".