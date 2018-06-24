Телеведущую Яну Кошкину за густые брови сравнили с разъяренным самураем

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Популярная отечественная телеведущая Яна Кошкина снова оказалась в центре критики своих поклонников. На этот раз девушку обвинили за слишком густые брови и даже сравнили Кошкину с разъяренным самураем.

Яна Кошкина обновила свой Instagram-аккаунт, где разместила очередное селфи. Подписчики сразу же стали обсуждать эффектную внешность девушки и критиковать её черные густые брови. Многие интернет-пользователи посчитали, что Кошкиной стоит прекратить позориться с подобной формой бровей.

«Брови не очень, как у чурки», «Брови слишком массивные», «Кошмар какой! Её легко с самураем можно перепутать», «Яна, ну очень уж неухоженные и толстые брови у вас», «Уже брови наращивают?», «Вот брови всю красоту портят, акцент только на них», «Нежели у неё нет денег сходить к опытному бровисту, это же уродство», - заявили подписчики Яны Кошкиной.