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«Клон Кардашьян»: Модель копирует образ американской телезвезды

Сегодня, 08:47

Поклонники шокированы удивительным сходством девушек.

Модель и фешн-блогер Камилла Осман продолжает удивлять общественность своим перевоплощением. Популярность её набирает обороты, как и увеличивается сходство с американской селебрити Ким Кардашьян. Осман, не скрывая, копирует образ телезвезды, чем делится в Instagram со своими подписчиками.

Причём привлекла она внимание не только своих поклонников, но и фанатов Кардашьян. Последние не скрывают восторга от увиденного. «Клон» их кумира произвёл на них настолько глубокое впечатление, что многие решили подписаться на блог модели, чтобы и дальше следить за её перевоплощением. Особенно пользователей радует стремление Камиллы к набору форм, как у теледивы. Успехи в данном плане у неё уже достаточно внушительные.

Ранее мы писали, что хирург раскрыл тайны операций Лободы, Кардашьян и Варнавы. Специалист рассказал о том, на какие манипуляции идут звёзды, чтобы выглядеть привлекательней.

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