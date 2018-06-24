«Клон Кардашьян»: Модель копирует образ американской телезвезды

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Поклонники шокированы удивительным сходством девушек.

Модель и фешн-блогер Камилла Осман продолжает удивлять общественность своим перевоплощением. Популярность её набирает обороты, как и увеличивается сходство с американской селебрити Ким Кардашьян. Осман, не скрывая, копирует образ телезвезды, чем делится в Instagram со своими подписчиками.

Причём привлекла она внимание не только своих поклонников, но и фанатов Кардашьян. Последние не скрывают восторга от увиденного. «Клон» их кумира произвёл на них настолько глубокое впечатление, что многие решили подписаться на блог модели, чтобы и дальше следить за её перевоплощением. Особенно пользователей радует стремление Камиллы к набору форм, как у теледивы. Успехи в данном плане у неё уже достаточно внушительные.

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