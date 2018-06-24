Выступление дочери Александра Серова едва не обернулось скандалом

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Об этом рассказала бывшая супруга певца, Елена Серова. Дебютный концерт Мишель, их общей дочери, пришлось приостановить из-за возникших трудностей.

Александр Серов – достаточно известная личность, жизнь которой обросла интригами и разбирательствами с бывшими возлюбленными. У него есть дочь Мишель, которая, в отличие от остальных, признана его дочерью официально. Молодая девушка совершает попытки покорить сцену. Именно там выступление дочери Серова едва не обернулось скандалом.

Выступление проходило на веранде из-за жаркой погоды, но перед выступлением оговаривалось, что Мишель будет петь в помещении. Все дело в жильцах домов вокруг, которые потребовали сделать тише музыку во время выступления молодой певицы. Некоторые даже грозили музыкантам полицией.

Конечно же, выступление пришлось отменить, поскольку дискомфорт после случившегося чувствовали 2 стороны – как музыканты, так и ресторан. Елена Серова подметила, что им проблемы не нужны и необходимо уважать принимающую сторону. Ранее бывшая супруга известного певца жестко раскритиковала премию «Муз-ТВ».