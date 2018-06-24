Литвинова привлекла внимание подписчиков «дачным» колье

Сегодня, 07:45

Популярная российская актриса, как и многие россияне, решила провести время на даче этим летом. Только от основного населения звезда отличается своими «специфическими» украшениями для дачи.

В одной из соцсетей актриса Рената Литвинова выложила пост, где одета в винтажное платье горчичного цвета. Лица артистки там не видно, зато отчетливо показано «дачное» колье, которым и привлекла внимание подписчиков. Оказалось, колье состоит в основном из бриллиантов.

Также артистка дополнила свой образ бабочками, правда, разобрать, живые они или нет, не удалось. Но сам образ фолловеры одобрили и назвали Ренату «иконой стиля».