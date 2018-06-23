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Фанаты «растерзали» Павла Волю и Гарика Харламова за снимок в купальниках

Сегодня, 21:59

Скандальный комик поделился кадром из гей-пародии на клип Ольги Бузовой, который публика увидела еще в прошлом году. Ностальгия застала артиста врасплох, ведь после такой публикации на артистов обрушился шквал критики.

Фанаты буквально «растерзали» Павла Волю и Гарика Харламова за снимок в купальниках в комментариях под фото, артистов начали называть «педиками», а также предложили юмористам снять колготки, если они действительно являются мужчинами. Тем не менее, Воля в своей манере подписал кадр «А ведь взрослые люди. Мужья. Отцы». По всей видимости, артиста не волнует, что многие могут воспринять такое поведение неправильно.

Скандальная гей-пародия была представлена в очередном выпуске Comedy Club еще в прошлом году. Там артисты переделали сразу два клипа на песни «Я привыкаю» и «Мало половин». Еще тогда творческий путь Ольги Бузовой в качестве исполнительницы только начинался.

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