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Елена Воробей устала от макияжа и показала «истинное» лицо

Сегодня, 21:04

Артистка призналась, что разлюбила make-up, а всему виной – годы бесконечных перевоплощений на сцене. Именно поэтому артистка продемонстрировала, как может выглядеть не накрашенной, чем сильно удивила фанатов.

Елена Воробей сообщила, что устала от макияжа, после чего показала свое «истинное лицо» - без подведенных глаз, ярких губ и прочих женских штучек. К удивлению публики, пародистка оказалась весьма привлекательной, а многие поклонники делали кумиру комплименты. Фанаты считают, что в таком облике Воробей выглядит намного моложе и привлекательнее. «Красивая, словно 23 опять», - отметила одна из фанаток. «Елена, брови есть, значит все в порядке с макияжем», - подчеркнула другая подписчица.

Под фотографией комментаторы обсудили и другую тему, ведь артистка рассказала, что собирается на ночное огненное шоу в честь испанского праздника Сан-Хуан. Пользователи поделились своими знаниями, и оказалось, что данное мероприятие относится к языческим ритуалам, связанным с летним солнцестоянием.

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