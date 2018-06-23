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Звезды «Игры престолов» сегодня поженились

Сегодня, 20:56

Сериальная любовь стала настоящей, как признались Кит Харингтон и Роуз Лесли почти год назад. Знаменитости позвали на торжество всех коллег со съемочной площадки, поэтому новые серии создателям придется отложить.

Звезды «Игры престолов» сегодня поженились в фамильном замке невесты в Шотландии, а помолвка влюбленных состоялась в прошлом сентябре. Роман между исполнителями ролей Джона Сноу и Игритт завязался еще в 2012 году, но афишировать его звезды не стали, однако уже сейчас свои отношения они не скрывают.

На церемонии бракосочетания знаменитостей присутствуют многие коллеги по съемкам в сериале – Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер, Мейси Уильямс и другие. Первые фотографии с церемонии уже начинают появляться в Сети, в том числе – снимки невесты и жениха. Также эксперты рассказали, что старинный замок, в котором проходит свадьба звезд сериала, датируется XII веком.

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