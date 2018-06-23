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Поклонники Анны Хилькевич уверены, что знают пол её второго ребёнка

Сегодня, 19:32

Актриса Анна Хилькевич уже несколько месяцев как вынашивает под сердцем второго ребёнка, пол которого пока скрывает от поклонников. Однако они стараются не упускать подсказки своего кумира.

Фанаты актрисы уверены, что семейство уже знает, кого они ожидают в ближайшем будущем. Но Анна решила поиграть с фанатами в некую «игру» и в некоторых постах в социальной сети оставляет им подсказки. Самую заметную, по мнению подписчиков, девушка оставила накануне, когда опубликовала снимок себя, лежащей на детской качели.

Фотографию Анна Хилькевич подписала: «И пусть моя дочь подождёт». Многие поклонники посчитали, что актриса имеет в виду старшую дочь, которая стоит рядом с качелями. Но те, кто всё же надеются на существование подсказок, уверены: у пары будет вторая дочь. Дабы подтвердить свои догадки они даже попытались выпросить у Анны фото коляски, поскольку по ней проще определить пол малыша. Но Анна Хилькевич пока хранит молчание.

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