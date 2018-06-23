Испанский Women's Health украсили аппетитные формы будущей жены известного игрока Реал Мадрид.
Номер Women’s Health июль-август ознаменуется новыми фотографиями известной девушки, которая ждала ЧМ-2018 не меньше чем мужчины. Причиной стало обещание ее возлюбленного Криштиану Роналду поженитmся с ней после мундиаля. В версии Women’s Health обещают рассказать? как тренируется Джордина, какие упражнения делает ежедневно.
Сама же невеста Криштиану Роналду показала крепкий тыл на обложке журнала. Ее упругие ягодицы и стройное тело привлекло много озадаченных взглядов не только мужчин, но и женщин.
Фигура мисс Родригес действительно достойна восхищения — даже во время беременности модель не оставляла активные занятия спортом, чтобы выглядеть идеально.