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Невеста Криштиану Роналду показала крепкий тыл на обложке журнала

Сегодня, 19:07

Испанский Women's Health украсили аппетитные формы будущей жены известного игрока Реал Мадрид.

Номер Women’s Health июль-август ознаменуется новыми фотографиями известной девушки, которая ждала ЧМ-2018 не меньше чем мужчины. Причиной стало обещание ее возлюбленного Криштиану Роналду поженитmся с ней после мундиаля. В версии Women’s Health обещают рассказать? как тренируется Джордина, какие упражнения делает ежедневно.

«У нас также есть план для вас разработан с тренером знаменитостей, Трейси Андерсон, чтобы вы могли поддерживать ваше тело сильным», - говорят редактора Women’s Health.

Сама же невеста Криштиану Роналду показала крепкий тыл на обложке журнала. Ее упругие ягодицы и стройное тело привлекло много озадаченных взглядов не только мужчин, но и женщин.

«Я женщина, практикую, как и все вы. Вместе мы сильнее», - уверила в своих социальных сетях Джорджина.

Фигура мисс Родригес действительно достойна восхищения — даже во время беременности модель не оставляла активные занятия спортом, чтобы выглядеть идеально.

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