Аркадий Укупник рассказал, о чём жалеет больше всего

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Артист до сих пор переживает из-за смерти своего отца и постоянно винит себя в случившемся.

Недавно Аркадий Укупник стал гостем популярного шоу «Секрет на миллион». На нём он рассказал о самом откровенном, и о чём жалеет больше всего. По словам певца, его отца Семёна Фомича не стало через год, как умерла мама Укупника. Артист заявил, что Семён Фомич скончался прямо на операционном слоте.

Аркадий Укупник заявляет, что его отец был в хорошей московской клинике, но во время операции что-то пошло не так. Сейчас же певец винит себя в том, что не показал Семёна Фомича другим специалистам, которые, возможно, смогли бы его спасти.

По словам Укупника, он постоянно корит себя за случившееся. Иногда история с отцом даже приходит к нему во снах.

Артист заявляет, что его родителя работали обычными учителями, но делали для своих детей всё. У Укупника есть родная младшая сестра. В детстве ей поставили диагноз: «катаракта обоих глаз». К 24 годам женщина почти ослепла. Аркадию Укупнику пришлось потратить много сил, чтобы найти профессора, который вернул Маргарите зрение.

Через 20 лет артист привёз сестру в Москву и купил ей квартиру. Он просто вручил ей ключи и сказал жить в российской столице. Сейчас Маргарита живёт одна. Она, как и родители, работает учителем.