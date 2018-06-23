"Русалка и Урсула": Дарья Пынзарь выставила подругу в неудачном ракурсе

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь продолжает удивлять своих поклонников. На это раз она показала свою подругу, которую сравнили с Урсулой – русалкой из известного мультфильма.

Часть подписчиков отметила, что у каждой женщины есть «страшненькая подруга», на фоне которой всегда можно было бы выделяться внешностью. Дарья Пынзарь решила в такой среде представить Марину Чеснокову из шоу «Супермамочка» на СТС. Снимок, на котором две подруги предстали вместе, получился не совсем удачным. Спустя некоторое время подписчики в комментариях засыпали сравнениями Пынзарь и Чеснокову. В результате многие пришли к выводу, что женщины похожи на Русалочку и Урсулу – героев одноименного мультфильма от Disney. Причём если жена футболиста получилась хорошо на снимке, то героиня «Супермамочки» - не очень.

Лишний вес, складки в области живота, неудачно подобранный ракурс – всё это заметили подписчики. Они упомянули, что Пынзарь в описании сразу решила загладить свою вину, отмечая хорошее чувство юмора у звезды СТС и поэтому Чеснокова якобы не должна обижаться за публикацию.