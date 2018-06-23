«Мне 42 года, и я не хочу молодиться»: Тина Канделаки рассказала секрет молодости

Сегодня, 18:05

Популярная телеведущая Тина Канделаки, вопреки своему возрасту, завсегдатая молодёжных форумов и конференций, где её почти невозможно отличить от людей, которые в два раза моложе неё. И, по словам телезвезды, даётся ей это непросто.

Многие поклонники звезды наслышаны о «тяжёлом» телевизионном гриме, который часто наносит вред коже лица, если за ней неправильно ухаживать. Однако Тина Канделаки усвоила этот урок ещё во время работы на телевидении в Грузии, потому настаивает, что главное в сохранении женской молодости – правильный, тщательный, полезный и систематический уход за кожей.

Сама телеведущая во времена дефицита и технологической отсталости испытывала трудности, но с сегодняшним выбором косметических средств жаловаться на старость кожи – грех. Сама 42-летняя Тина Канделаки рекомендует присмотреться к мистам. Притом у неё нет цели намерено заниматься омолаживанием. Всё приходит с правильной заботой, говорит звезда. Поклонники радо приняли совет, но попросили не забывать о разной наследственности и о том, что не все поклонники Канделаки могут позволить себе дорогостоящие действенные средства.