Валерий Меладзе поделился трогательным снимком с пожилыми родителями

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Сегодня знаменитый певец празднует 53-й День рождения. Валерий решил провести праздник в кругу семьи и поделился уникальной фотографией с родителями.

В свой 53-й День рождения певец решил проведать пожилых родителей, которых поблагодарил за то, что принесли его в этот мир, и подарил каждому по роскошному букету цветов. Хотя родители певца всю жизнь проработали инженерами и никакого отношения к музыке не имеют, они очень любят творчество сына. Шота и Нелли Меладзе не раз были замечены на концертах звёздного отпрыска, а их дом увешан фотографиями исполнителя. Родители Валерия Меладзе уже немолодые, так что мужчина старается проводить с ними больше времени, даже в плотном гастрольном графике находится вечер, чтобы заехать к родным на ужин.

Под новым снимком на странице в Instagram певец получил множество поздравительных комментариев с добрыми словами от поклонников. Фанаты певца также пожелали долгих лет жизни родителям исполнителя.