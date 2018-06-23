Волочкова: О бывшем избраннике я думаю до сих пор

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А женщины – верят. Даже взрослые знаменитости считают, что могут стать Золушками во второй раз, хотя и сами не плохо обеспечены.

Анастасия Волочкова сообщила, что думает до сих пор о своём бывшем избраннике. Давно это было, а Сулейман Керимов остался в её сердце до сих пор.

С ним у экс-примы балета был роман. О чём она жалеет, об утраченных возможностях не состоявшейся миллиардерши, или о том, что, действительно, разрушило её сердце, не сообщается. Однако, былое Волочкова вспоминает.

Об этом Волочкова рассказала на программе «Однажды». При этом она продемонстрировала наличие загородного особняка с конюшней. Она сообщила, что у её дочери Ариадны, как и у неё, явная тяга к увлечению конным спортом.

В Петербурге прима также обладает шикарным домом. С её слов, она смогла приобрести его ещё до того, как стала женой Вдовина. В то же время она не отрицает, что одновременно разворачивался её роман и с Керимовым, который тогда был богатейшим и влиятельнейшим бизнесменов в РФ.

Со слов, которые сказала Волочкова, он попытался отнять у неё эту квартиру. Процесс Фемида рассматривала три года.

Волочкова полагает, что Керимов осуществлял по отношению к ней месть. Однако, она его до сих пор любит. Знатоки шоу-бизнес комментируют «поди-проверь».