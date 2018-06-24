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Финалистки шоу «Холостяк» Клюкина и Короткова встретились на вечеринке

Сегодня, 04:45

Девушки проигнорировали общение друг с другом отдавая предпочтение близким друзьям.

Финалистки шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова побывали в парке «Красная Пресня», где накануне успешно прошла вечеринка под открытым небом. Специально для мероприятия часть парка превратилась в креативный остров, который заполнили известные люди. Например, телеведущая «Орла и Решки Шопинг» Мария Ивакова или же соведущая программы «Мужское Женское» Юлия Барановская. Не обошлось и без курьезов.

Среди приглашенных оказались заядлые соперницы: Виктория Короткова и Дарья Клюкина. Девушки отчаянно боролись за сердце холостяка Егора Крида, и обе стали финалистками проекта. Крид отдал предпочтение Дарье, однако их отношения не выдержали испытаний и они разошлись. А вот Виктория закрутила любовь с братом Тимати.

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