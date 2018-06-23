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В аэропорту Италии произошел инцидент с семьей Газмановых

Сегодня, 17:24

23 июня 2018 года в Итальянском аэропорту произошел неприятный инцидент с участием семьи Газмановых и стражей правопорядка. Газмановы в полном составе прилетели на самолете в Италию, настроение было хорошее, как утверждает супруга Олега Марина, но все исчезло в тот момент, когда охрана аэропорта обратила на них пристальное внимание, а затем отправила на проверку в участок полиции и тщательнейшим образом устроили обыск.

Молодой представить правоохранительных органов бесцеремонно и неуважительно обратился к Олегу Газманову, на что он никак не отреагировал. Марина хотела воспользоваться телефоном и позвонить таксисту, который давно ожидал их в машине перед аэропортом. Но таможенник бесцеремонно и без предупреждений выхватил ее телефон и пресек любые попытки использования устройством в дальнейшем. По окончанию долгой и упорной проверки таможенники ничего не нашли и с глубоким разочарованием начали вносить информацию о произошедшем досмотре в компьютер, после чего были вынуждены отпустить и без того измученную семью на заслуженный отдых.

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